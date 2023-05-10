Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı

İran, Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanlarının Suriye konulu toplantısı Moskova’da başladı.

4’lü toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan, Moskova'da yapılacak Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan toplantıya ilişkin olarak Twitter'den yaptığı paylaşımda, Suriye hükümetini ve halkını bölge gerçeğinin bir parçası olarak nitelendirmişti.

Geçen 25 Nisan'da da İran-Türkiye-Rusya-Suriye savunma bakanları ile istihbarat başkanları Moskova'da bir araya gelmişti.