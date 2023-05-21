İran'da 5 sınır muhafızı şehit oldu

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletindeki Seravan sınır bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonucu 5 sınır muhafızı şehit oldu.

İki sınır muhafızının da yaralandığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı.