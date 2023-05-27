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27 May 2023 10:31

İran'dan Zelenskiy'in açıklamalarına tepki

İran'dan Zelenskiy'in açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İran karşıtı addıalarına tepki gösterdi.

Kenani "İran, Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu ve Ukrayna halkının çektiği acılardan dolayı çok üzgün olduğunu her zaman beyan etmiş ve buna bir an önce son verilmesi için siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulamıştır" dedi.

Sözcü Kenani sözlerinin devamında "Ukrayna Devlet Başkanı'nın İran karşıtı asılsız iddialarını tekrarlaması İran hükümeti ve halkına karşı yürütülen propaganda ve medya savaşıyla uyum içinde olduğunu ve daha fazla silah ve mali yardım almak amacıyla yapıldığını göstermektedir" ifadesini kullandı. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'a yönelik siyasi iddiaların ve gösterilerin Ukrayna'daki savaşın gerçeklerini değiştirmeyeceğini ve Tahran'ın Kiev ile bu konuda müzakere etmeye hazır olduğunu belirterek "Ukrayna tarafının iddiaları araştırmak için İran ile uzman müzakerelerinden kaçınması bu iddiaların temelsiz olduğunu gösteriyor"açıklamasını yaptı.

News Code 1909500

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