Reisi, Venezuela lideri Maduro ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuela'ya giden İran Cumhurbaşkanı Seyyed İbrahim Reisi bu ülkenin Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşıladı.

İki lider yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

İran ile Venezuela arasındaki ilişkilerin sıradan diplomatik ilişkilerden ziyade stratejik ilişkiler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, "Ortak çıkralarımız nedeniyle ikili ilişkilerimiz derin ve stratejiktir" dedi.

Reisi sözlerinin devamında "İran ve Venezuela ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla ekonomik, ticari, enerji ve teknik ve mühendislik alanlarında olumlu adımlar atmıştır" ifadesini kullandı.

Tahran ve Karakas arasındaki ticari ilişkilerine de değinen Reisi"İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021'de 600 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıktı. Ticaret hacminin ilk etapta 10 milyar dolara, ikinci etapta 20 milyar dolara çıkabileceğektir" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi iki ülke arasında sanayi, madencilik, tarım, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında 19 işbirliği belgesinin imzalanmasını, her iki tarafın ikili ilişkileri geliştirme iradesinin bir tezahürü olarak değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Venezuela'nın ardından Nikaragua ve Küba'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Reisi ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, İran ve Latn Amerika'daki bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu belirterek, "İran ve bu üç ülkenin ortak tutumu, emperyalizme ve tek taraflılığa karşı durmaktır" demişti.