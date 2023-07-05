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5 Tem 2023 08:24

Emi Abdullahiyan Bakü'ye gitti

Emi Abdullahiyan Bakü'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağlantısızlar Hareketi toplantısına katılmak üzere Bakü'ye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a gitti.

Emir Abdullahiyan, Bakü ziyareti kapsamında Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.

Emir Abdullahiyan'ın Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi toplantısına da katılacağı öğrenildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı Rıza Necefi başkanlığındaki heyet Bağlantısızlar Hareketi'nin kıdemli uzmanlarının toplantısına katılmak üzere 2 Temmuz'da Azerbaycan'a gitmişti.
 

News Code 1910224

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