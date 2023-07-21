Müslümanlar İsveç hükümetini pişman etmeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki göstererek, bu eylemin İsveç hükümeti ve polisinin himayesi altında yapıldığını belirten Ayetullah Hatemi, bu tür aptalca eylemlerin İslam dinini itibardan düşürmeyeceğini söyledi.

Ayetullah Hatemi, Müslüman milletlerin İsveç hükümetini yaptıklarından pişman etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.