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5 Ağu 2023 08:22

Vietnam Ulusal Meclis Başkanı İran'a geldi

Vietnam Ulusal Meclis Başkanı İran'a geldi

Vietnam Ulusal Meclis Başkanı İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün Tahran'a geldi.

İran’ın Vietnam Büyükelçisi Ali Ekber Nezeri sosyal medya X’ten yaptığı paylaşımda Vietnam Ulusal Meclis Başkanı’nın Tahran’ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Nezeri’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah Endonezya ve İran'a giden Vietnam Meclis Başkanı'nı uğurladım. Vietnam Meclis Başkanı'nın Tahran ziyareti, 24 yıl sonra, İranlı mevkidaşının 2018'deki davetine icabetle yapılıyor. Bu ziyaret ilişkilerde bir dönüm noktası olarak kesinlikle ikili ilişkilerin, özellikle de parlamenter ilişkilerin gelişmesine yol açacaktır.”

News Code 1910778

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