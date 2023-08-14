Emir Abdullahiyan yakında Suudi Arabistan'a gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, türbe ziyaretçilerine yapılan saldırıyı 'cinayet' olarak nitelendirdi.

Tahran ve Washington arasında mahkum takası karşılığında İran'ın yasa dışı olarak dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılması yönündeki anlaşma hakkında Kenani, ''Anlaşma hükümlerinin uygulanması için karşı taraftan gerekli garantiyi aldık. ABD hükümeti ile arabuluculuk yoluyla müzakere yaparak mutabakata vardık. Her iki konunun da belirli bir süreçte gerçekleşmesi için anlaştık.'' dedi.

Kenani, ''Uzun süredir yasa dışı yaptırımlar ve Amerikan baskıları nedeniyle bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusu Dışişleri Bakanlığının gündeminde yer almaktadır.'' ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın yakın gelecekte Suudi Arabistan’a ziyarette bulunacağını aktaran Keneni, Suudi Arabistan'daki temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını söyledi.

Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili olarak, ''Henüz kesin bir tarih belirlenmedi.'' dedi.

Ayrıntıları gelecek...