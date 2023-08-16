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16 Ağu 2023 08:39

Şam'dan üçlü Suriye toplantısıyla ilgili açıklama

Şam'dan üçlü Suriye toplantısıyla ilgili açıklama

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarının görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini duyurdu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 11’incisi düzenlenen, 100’den fazla ülkenin temsilcileri ile 8 uluslararası kuruluştan temsilcilerin katıldığı Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı dün başladı.

Konferans sırasında Sputink'e konuşan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarının görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini duyurdu.

İran, Rusya, Suriye ve Türkiye’nin savunma bakanları ve istihbarat başkanları geçtiğimiz Nisan'da, Suriye savaşı boyunca yıllarca devam eden husumetin ardından Türkiye-Suriye ilişkilerini yeniden inşa etme çabaları kapsamında Ankara ve Moskova tarafından yapıcı olarak nitelendirilen görüşmeler gerçekleştirdi.

News Code 1911000

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