İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin ekonomik durumu hakkında, ''İran’ın ekonomisi 2021 yılında yüzde 4 büyüdü, 2022’de ise 4’ün üzerine çıktı. Enflasyonu yüzde 60'tan yüzde 46'ya düşürmeyi başardık.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, ''Düşman, İran'ı izole etmeye ve insanlarımızı hayal kırıklığına uğratmaya çalıştı, ancak her iki stratejide de başarısız oldu.'' ifadesini kullandı.

Hükümetin ana gündeminde sadece İran nükleer anlaşması konusu olmadığını dile getridiklerini belirten İbrahim Reisi, ''Komşu, müttefik ve İslam ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeyi takip ettik. Komşu ülkelerle ticarette yüzde 14 oranında artış yaşandı.’’ açıklamasını yaptı.

'Düşmanın İran'ı yalnızlaştırma politikası çöktü'

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS grubuna üyeliğine ilişkin, ''İran’ın ŞİÖ ve BRICS’ye üyeliği, ülkemizin strateji ve kapasiteye sahip olduğunu ve düşmanın İran'ı yalnızlaştırma politikasının çöktüğünü gösterdi.’’ değerlendirmesinde bulundu.

İran müzakere masasından çekilmedi

İran’ın yaptırımların kaldırılmasıyla ilgli müzakerelerden çekilmesiğini anlatan Reisi, şunları kaydetti:

''Batılar müzakere masasından çekildi ve emellerine (İran’da çıkan) kargaşadan ulaşabileceklerini sandılar. Ancak kargaşa planı İran halkının yardımıyla çökünce Batı tarafı hemen mesaj göndererek, ‘Müzakere masasına dönüp yeniden müzakerelere başlamak istiyoruz.’ dedi.''

Cumhurbaşkanı Reisi, bazılarının sorunun çözüm anahtarının ABD ve birkaç Batı ülkelerinin elinde olduğunu savunduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

''Ancak biz onların gülümsemesini bekleyemeyiz ve insanların hayatını onların kararlarına bağlayamayız. Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS grubu ABD'nin tek taraflılığına karşı bize kesinlikle yardımcı olacaktır. İran'ın çok büyük bir kapasiteye sahip ve diğer ülkeler de İran'ın jeopolitik özelliklerinin ve kapasitelerinin farkında. İran'ın BRICS ve Şangay'a üyeliği tüm tarafların yararına olacağına inanıyoruz. Yaptırımların kaldırılması konusunu takip ediyoruz, ancak Batı’nın ne karar vereceğini bekleyemeyiz.''

Siyonist Rejim’in kışkırtıcı faaliyetleri hakkında Reisi, ''Şu anda direniş grupları her zamankinden daha güçlü, İsrail ise her zamankinden daha zayıf durumda. Siyonistlerin faaliyetleri Direniş Cephesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacak.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık eylemlerinin sulta düzeninin komplosu olduğunu dile getirdi.