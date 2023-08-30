Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyelerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde görüştü.

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