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30 Ağu 2023 10:59

Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyelerini kabul etti

Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyelerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyelerini Kabul etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde görüştü.

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News Code 1911291

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