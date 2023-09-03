Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini detekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmelerde bulundu. Emir Abdullahiyan ve Fidan, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Ayrıntıları gelecek...
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmelerde bulundu. Emir Abdullahiyan ve Fidan, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Ayrıntıları gelecek...
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