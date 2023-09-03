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3 Eyl 2023 16:40

Emir Abdullahiyan:

Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini detekliyoruz

Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerini detekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmelerde bulundu. Emir Abdullahiyan ve Fidan, ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1911376

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