İran askeri heyetinden Azerbaycan'a ziyaret

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Bakü'yü ziyaret eden Tuğgeneral Ahadi başkanlığındaki askeri heyet ile bir araya geldi.

Azerbaycan medyasına göre; Bakü'de bulunan İran askeri heyeti başkentteki Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

İran heyeti Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için can verenlerin anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Ardından Ortak Askeri Komisyon Toplantısı iki ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Azerbaycan Savunma Bakanlığında düzenlendi.

Toplantıda İran tarafının başkanlığını Tuğgeneral Ahadi ve Azeri tarafının başkanlığını da Zakir Hasanov yürüttü.

Ortak Askeri Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bölgedeki güncel konular masaya yatırıldı.