  1. Siyaset
11 Eyl 2023 11:06

Ayetullah Hamanei, Horasan ve Sistan-Beluçistan halkı ile bir araya geldi

Ayetullah Hamanei, Horasan ve Sistan-Beluçistan halkı ile bir araya geldi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Güney Horasan ve Sistan- Beluçistan eyaletinin halkı ile bir araya geldi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Güney Horasan ve Sistan ve Beluçistan eyaletinin halkı ile  İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.

Ayrıntıları gelecek...
 

News Code 1911501

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