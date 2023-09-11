Ayetullah Hamanei, Horasan ve Sistan-Beluçistan halkı ile bir araya geldi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Güney Horasan ve Sistan ve Beluçistan eyaletinin halkı ile İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Güney Horasan ve Sistan- Beluçistan eyaletinin halkı ile bir araya geldi.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Güney Horasan ve Sistan ve Beluçistan eyaletinin halkı ile İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.
Ayrıntıları gelecek...
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