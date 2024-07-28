  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Tem 2024 10:09

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları

Siyonist Rejim ordusu, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti.

El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.

Saldırılarda hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.

News ID 1918831

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler