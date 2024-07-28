https://tr.mehrnews.com/news/1918838/ 28 Tem 2024 14:50 News ID 1918838 Fotoğraf Fotoğraf 28 Tem 2024 14:50 Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı İran’da düzenlenen 14. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni kazanan Mesut Pezeşkiyan, bugün resmen cumhurbaşkanlığı görevini devraldı. Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı News ID 1918838 کپی شد Ekler Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Mesut Pezeşkiyan 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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