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28 Tem 2024 14:50

Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı

Pezeşkiyan mazbatasını alarak resmen göreve başladı

İran’da düzenlenen 14. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni kazanan Mesut Pezeşkiyan, bugün resmen cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.

  

News ID 1918838

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