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14 Ağu 2024 10:14

Filistin: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor

Filistin: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor." dedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa İsrail'in (Tabiin) okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bir öncekinden daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacağını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Mansur, "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu fikirle başa çıkmak için veto yetkisini kullandığı açık. Bu sona ermeli. İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

News ID 1919316

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