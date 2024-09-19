Pezeşkiyan: Vahdet müslümanların gücünü artırıyor

İran Cumhurbaşkanımız Mesut Pezeşkiyan, 38. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nda, Liderler Zirvesi Salonu'nda yaptığı konuşmada, "Sizin karşınızda konuşmak, deyim yerindeyse değirmenlere su taşımaktır. Seçim zamanında sloganım, el birliği yapmaktı. Biz Müslümanların birliği, gücümüzü artıracak olan şeydir." dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti: "Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye geldiğinde, bu şehrin kavim ve kabileleri yüzlerce yıldır birbirine düşmandı ve birbirlerini öldürüyorlardı. Ancak Peygamberimiz şehre girdikten sonra, ‘kardeş olun’ dedi."

Pezeşkiyan vurguladı: "Bu sözü söylemek kolaydır, ama kavimler birbiriyle kavga ederken birinin gelip ‘kavgayı bırakın, kardeş olun’ demesi çok zordur. Fakat onlar kardeş oldular. Peygamber, onların kalplerine sevgi yerleştirdi. Peygamberimiz Mekke'ye sekiz yıl sonra döndüğünde ve düşmanlar teslim olduğunda, bir konuşma yaparak ‘Müslümanlar kardeştir’ dedi. Müslümanların birbirine kardeş olduğunu söyledi, müminlerin değil. Müslüman, Müslümanla kardeştir ve hepimiz düşmanlara karşı tek vücut olmalıyız."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak şöyle devam etti: "Peygamberimiz (s.a.v.), Ensar ve Muhacirleri Müslüman olarak kabul etti ve onları birbirine kardeş ilan etti. Müslüman, Müslümanla kardeştir. Peygamberimiz, müminlerin değil, Müslümanların birbirine kardeş olduğunu söyledi. Peki, biz Müslümanlar, kendi ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde de bu şekilde miyiz? Avrupalılar Müslüman değilken sınırlarını ve duvarlarını kaldırdılar, ama biz Müslümanlar, aramızdaki anlaşmazlıkları ve düşmanlıkları kaldırabildik mi?"

Pezeşkiyan şunları vurguladı: "Düşman, aramızda ayrılık ve düşmanlık tohumları ekmiştir. İslam peygamberinin en büyük vasiyeti Müslümanların birliğidir. Müslümanlar namaz kılıyor ve oruç tutuyor ama aynı zamanda birbiriyle kavga ediyor. Biz Müslümanların kitabı, kıblesi ve peygamberi bir. Allah mı, Peygamber mi, yoksa kitap mı bize kavga etmemizi söyledi? Kavga etmek, Allah'ın yoluna tutunmamaktır. Allah hepimizin Rabbidir. Namazda doğru yol isteriz ama birbiriyle kavga ederiz. O sırada İsrailliler birkaç milyon nüfusla her yeri bombalıyor ve biz, İslami birliğimiz olmadığı ve ortak bir dil ve bakışımız olmadığı için sadece bakıyoruz."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti: "Biz en basit meseleler için bile birbirimizle kavga ediyoruz. Namaz ve oruç birlik içindir. Eğer birliğimiz yoksa neden namaz kılıyor ve oruç tutuyoruz? Müslümanlar arasında namaz kılmak, gayrimüslimlerin Müslümanlarla istediklerini yapamamaları ve daha sonra İslam ülkelerine yerleşip aralarında kavga çıkaramamaları içindir. Ama biz Müslümanlar suçluyuz."

Pezeşkiyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah'ın ipine sarılmak önemlidir. Dilimizle birlik içinde olduğumuzu söylememeliyiz ama fiillerimiz bunu doğrulamaz; birbirimizi tahammül etmeyip birbirimizi ortadan kaldırmaya çalışırız. Birlik, tek bir imamın arkasında ve aynı kıbleye dönerek bir araya gelmektir."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak’a yaptığı ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Irak’taki kardeşlerime, neden Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan'daki Müslümanlar rahatça trene binip Necef, Kerbela, Mekke, İstanbul ve diğer İslam ülkelerine gidemiyorlar diye sordum. Biz Müslümanlar dilimizde kardeşiz diyoruz ama uygulamada birbirimizle kavga ediyoruz. Eğer uygulamada kardeş olursak, hiçbir güç bize zarar veremez ve bizi alt edemez. 'Allahu Ekber' demek, Allah’ımızın en yüce ve büyük olduğu ve izzetin Müslümanlara ait olduğu anlamına gelir. Bu, uygulamada kendini göstermelidir. Umuyorum ki, sizin topluluğunuz ülkelerinize bir talimat ve mesaj götürür."

Pezeşkiyan sözlerini şöyle tamamladı: "Birbirimizle savaşmak ateşin kıyısındadır ve Allah bizi korusun; ateşin kenarından uzaklaşmalıyız. Allah’ın yardımıyla hem kendi toplumlarımızda hem de Müslüman topraklarında el ele verelim ve işgalcileri topraklarımızdan çıkaralım."

Pezeşkiyan, "Müslüman topraklarına göz dikenleri onurlu ve güçlü bir şekilde dışarı çıkarabilmeliyiz" dedi.

38. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, bu sabah (29 Eylül 2023 Perşembe) "Filistin meselesine vurgu yaparak İslami işbirlikler ve ortak değerlere ulaşma" başlığı altında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve 30 ülkeden 78 âlim ve entelektüelin katılımıyla Liderler Zirvesi Salonu’nda başladı.

Bu yılki İslami Vahdet Konferansı, 24 Eylül Cumartesi günü çevrimiçi webinarlarla başlamıştı. 16 webinarda, 234 âlim ve kültür insanı konuşma yapacak. Bu katılımcılardan 134'ü yabancı, 96'sı ise yerli katılımcılardır.

Bu yıl 38. İslami Vahdet Konferansı'na Amerika, bazı Avrupa ülkeleri, Malezya ve Endonezya’dan 32 özel misafir katıldı. Bu konferansta ayrıca 30 Müslüman kadın da yer alıyor. Bu yılki konferansta bilimsel çalışmalara daha fazla önem verildi ve 17 yabancı ülkeden 44 makale konferansa gönderildi.

Ayrıca bu konferansta 12 yeni kitabın tanıtımı yapıldı. Âlimlerle iki istişare toplantısı yapılacak ve konferansın konukları her yıl olduğu gibi son gün, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) doğum gününde Yüce Lider ile görüşecek.

Ülkenin bilimsel ve kültürel bölümlerine yapılan ziyaretler, konukların İmam Humeyni’nin mezarını ziyaret etmeleri, bazı hükümetin yeni bakanlarıyla görüşmeleri gibi programlar da bu yılki konferansın diğer etkinlikleri arasında yer alıyor.