Suriye'deki gelişmelere dair İran'dan ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere dair yazılı açıklama yayınladı.

İran'ın, Suriye'nin ulusal birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme yönündeki ilkeli tutumunun vurgulandığı açıklamada, Suriye'nin geleceğini belirleme yetkisinin yıkıcı dış müdahale olmadan Suriye halkına ait olduğu bildirildi.

Açıklamada, ''Bu hedefe ulaşmak için askeri çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, terör eylemlerinin önlenmesi ve tüm Suriye halkını temsil eden kapsamlı bir hükümetin oluşturulması için Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla ulusal diyalogun başlatılması gerekiyor.'' ifadesine yer verildi.

İran, geçmişte olduğu gibi Suriye'deki siyasi sürecin takip edilmesi için BM'nin 2254 sayılı kararına dayanan uluslararası mekanizmalara destek verdiğini vurguladı.

Suriye'nin tarihi açıdan kritik bir dönemde olduğu kaydedilen açıklamada, ''Mevcut durumda tüm Suriye halkının ve diğer ülke vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması, diplomatik misyon binalarının korunması ve dini mekanların kutsallığının muhafaza edilmesi büyük önem taşımaktadır.'' denildi.

İran ile Suriye arasındaki süregelen dostane ilişkilerin uzun ve köklü bir geçmişe sahip olduğu kaydedilen açıklamada, ''Bu yakın ilişkilerin, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda, akılcı ve sağduyulu yaklaşım ile birlikte uluslararası hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle devam etmesi beklenmektedir.’’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran’ın, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi için elinden geleni yapacağı, bu hususta bölgedeki etkili tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ''Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden İran İslam Cumhuriyeti'nin, Suriye'deki etkili aktörlerin davranış ve eylemlerini de dikkate alarak uygun yaklaşım benimseyeceği açıktır.'' denildi.