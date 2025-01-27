İran Erzurum Başkonsolosu, Sero sınır kapısını ziyaret etti

İran Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi, bugün Türkiye'nin doğusunda bulunan Sero sınır kapısını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında sınır kapısının yöneticileri ve yetkilileriyle görüşen İbrahimi, sınır kapısının son durumu hakkında bilgi aldı.
İran Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi, bugün Türkiye’nin doğusunda bulunan Sero sınır kapısını ziyaret etti.
İran Erzurum Başkonsolosu Muhammed İbrahimi, bugün Türkiye'nin doğusunda bulunan Sero sınır kapısını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında sınır kapısının yöneticileri ve yetkilileriyle görüşen İbrahimi, sınır kapısının son durumu hakkında bilgi aldı.
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