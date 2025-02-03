4 Şubat 1979'da İran: İslam Devrimi hız kazandı

4 Şubat 1979’da İran Devrimi'nin gücü arttı ve İmam Humeyni (ra) Mühendis Mehdi Bazergan'ı geçici hükümet kurmakla görevlendirdi.

İmam Humeyni (ra) yaptığı bir konuşmada gençleri gösteri ve grevlere devam etmeye çağırdı. Ayrıca, 3 Şubat akşamı yapılan Devrim Konseyi toplantısının ardından, geçici hükümetin başbakanlığı için Mühendis Bazergan'ın önerilmesiyle yapılan görüşmelere devam edildi.

Bazergan'a geçici hükümet kurma görevi

Devrim Konseyi’nin toplantısında, Bazergan’ın göreve başlaması için 5 Şubat öğleden sonra Refah Okulu'nda bir tanıtım töreni yapılması kararlaştırıldı.

İmam Humeyni (ra), Bazergan'a verdiği emirle, halkın oylarına başvurarak ülkenin siyasi sisteminin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesi, Anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis (sonradan Düzenin Yararını Teşhisi Konseyi) kurulması ve milletvekili seçimlerinin yapılması için gerekli adımları atmasını istedi.

CIA Başkanı Stansfield Turner, Amerika’da yaptığı bir açıklamada, İran’daki muhalif hareketin gücünün, bir ay önce Şah’ı sürgüne gönderdiğini ve bunun kendilerini şaşırttığını belirtti. Ayrıca, 78 yaşında bir adamın 14 yıl süren sürgün hayatının ardından bir siyasi hükümet kurarak, devrimci bir harekete öncülük etmesini beklemediklerini söyledi.

Bahtiyar: İç savaş çıkarmaya kalkanları kurşuna dizeceğim

Öte yandan, Şahpur Bahtiyar bir radyo röportajında “İslam Cumhuriyeti benim için tamamen bilinmez bir kavramdır” diyerek Humeyni’nin geçici hükümetini tanımayacağını açıkladı. Aynı gün, ABD Büyükelçisi William Sullivan ve bir Amerikan generali, İran'ın ABD'den silah alımını durduran anlaşmayı Bahtiyar ile imzaladı.

İmam Humeyni'ye yazdığı mektuba veya görüşme talebine olumsuz cevap verilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade eden Bahtiyar, kendi mücadele geçmişinin Humeyni'den daha fazla olduğunu iddia etti. Son olarak, "Benim rejimim, Şah'ın diktatörlüğü ya da Libya ve Pakistan'daki cumhuriyet gibi değildir” dedi, fakat hangi yönetim biçimini savunduğunu açıklamadı.

Bahtiyar, ayrıca röportajda şunları söyledi: "İmam Humeyni ile müzakerelere hala açığım. İslam Cumhuriyeti benim için belirsizdir. Ne Şah ile ne de Humeyni ile uzlaşmam ve geçici hükümetin kurulmasına izin vermem. İç savaş çıkarmak isteyenleri kurşuna dizeceğim."

PARS Ajansı, eski bakanlar, bakan yardımcıları, bazı özel sektör yöneticileri, valiler ve hatta bazı daire başkanlarının çıkış yasağı konduğunu duyurdu.

Başbakanlık çalışanları greve giderken, Senato çalışanları da bir bildiri yayınlayarak İran halkının mücadelesini desteklediklerini belirttiler.

Keyhan ve İtilaat gazeteleri, 4 Şubat'ta Bahtiyar'ın İhtilal Konseyi’nin kararlarını ve Bazergan’ın başbakanlık görevini kabul etmeyişini manşetlerinde geniş bir şekilde haberleştirdi.