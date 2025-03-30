Yemen'den füze saldırısı: İşgal altındaki topraklarda alarm  

El-Cezire'nin aktardığına göre, Siyonist rejimin iç cephe komutanlığı, Tel Aviv, işgal altındaki Kudüs ve işgal altındaki toprakların merkezindeki Siyonist yerleşim birimlerinde alarm verildiğini duyurdu.

Siyonist rejim ordusu da Yemen'den düzenlenen füze saldırısı nedeniyle işgal altındaki Filistin'in bazı bölgelerinde alarm sirenlerinin çaldığını açıkladı.

Siyonist rejim medyası, hava savunma sistemlerinin Yemenlilere ait füzeleri durdurmak için karşı atışlar yaptığını bildirdi.

İşgalci ordunun hava kuvvetleri ise, Yemen'den fırlatılan bir füzenin işgal altındaki toprakların hava sahasına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Siyonist rejim ordusuna ait bir radyo kanalı, en az iki Siyonist'in sığınaklara kaçmaya çalışırken yaralandığını açıkladı.

El Mayadin muhabiri de, işgal altındaki toprakların güneyindeki Eilat'tan işgal altındaki Kudüs'e kadar patlama sesleri ve alarm sirenlerinin duyulduğunu, on binlerce Siyonist yerleşimcinin sığınaklara koştuğunu bildirdi.