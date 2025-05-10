İran’dan THAAD ve Patriot sistemlerine karşı yeni füze: “Kasım Basir”

İran Savunma Bakanlığı’na bağlı Uzay ve Havacılık Sanayi Kurumu’nun en son başarısı olan "Kasım Basir" adlı yeni balistik füze 4 Mayıs’ta Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade’nin katıldığı törenle tanıtıldı. Bu balistik füzesinin testi 18 Nisan’da yapılmıştı.

Katı yakıtlı "Şehit Hac Kasım" füzesinin geliştirilmiş versiyonu olan "Kasım Basir" en az 1200 kilometre menzile sahiptir. Optik ve kızılötesi güdüm kullanan füze THAAD ve Patriot (MIM-104 Patriot) gibi füze savunma sistemlerini aşabilir.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki harp başlığıyla yüksek isabet oranına sahip olan Kasım Basir füzesi, GPS'e ihtiyaç duymadan karmaşık ortamlarda hedef tespiti yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu füze karbon fiberden oluşan yapıya sahiptir. Kasım Basir yüksek manevra kabiliyetiyle birden fazla hedef arasından belirli bir hedefi tespit edebilir. Bu özellik İran’ın savunma alanında önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Bu füze, hedefleri hassas bir şekilde vurmasını daha iyi hale getiren ve elektronik harbe karşı daha yüksek direnç sağlayan bir termal güdüm sistemi ile donatılmıştır.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan Savunma Bakanı, "Kasım Basir" adı verilen yeni balistik füzenin testinin başarılı geçtiğini söyledi.

Tuğgeneral Nasirzade, katı yakıtlı balistik füzenin hava savunma kalkanlarını aşabilmek için hedefe giderken manevra yapabildiğini ifade etti.

Bu füze, İran’ın daha önce gerçekleştirdiği büyük çaplı ‘’Gerçek Vaat 1’’ ve ‘’Gerçek Vaat 2’’ ile füze operasyonlarından elde edilen saha deneyimlerine dayanılarak geliştirilmiştir.

Yeni balistik füzenin hem yönlendirme hem de manevra kabiliyeti açısından geliştirilmiş olduğunu belirten İran Savunma Bakanı, füzenin hava savunma katmanlarını aşma konusunda üstün yeteneklere sahip olduğunu söyledi. Bakan ayrıca bu füzenin elektronik harp saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu vurguladı. Bakan, gerçekleştirilen test sırasında füze üzerinde yoğun elektronik karıştırma uygulandığını, ancak bunun herhangi bir etkisinin olmadığını ifade etti.

Tümgeneral Nasirzade ise yaptığı açıklamada, İran’a bir savaş dayatılması durumunda, şimdiye dek kullanılmamış silahların devreye alınacağını belirtti. İranlı komutan, İran’ın büyük miktarda füze stoğuna sahip olduğunu ve savaş dayatılması hâlinde, tereddütsüz ve gecikmeden bu silahların bölgedeki hedeflere karşı kullanılacağını vurguladı.

Kasım Basir Füzesi

Geçmişi ve Lansmanı:

4 Mayıs 2025'te, Savunma Bakanı Emir Aziz Nasirzade’nin katılımıyla katı yakıtlı balistik füze “Kasım Basir” tanıtıldı. Bu füze, “Şehit Hacı Kasım” füzesinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak kamuoyuna sunuldu. Savunma Bakanı, bu füzenin geliştirilme amacının İran’ın caydırıcılık gücünü artırmak ve düşmanın hava savunma sistemlerine karşı üstünlük sağlamak olduğunu belirtti.

Teknik Özellikler

Yakıt Türü: Katı yakıt

Menzil: En az 1200 kilometre (745 mil)

Savaş Başlığı: 500 kilogram (1100 pound)

Hassasiyet: Son aşamada bir metreden az hata payı

Gövde: Radar izini azaltan karbon fiber yapıda tasarım

Boyut ve Ağırlık (Tahmini): “Şehit Hacı Kasım” füzesiyle benzer; yaklaşık 7 ton ağırlığında ve 11 metre uzunluğunda

Hız: “Şehit Hacı Kasım” füzesine göre maksimum 12 Mach

Özellikler ve Kabiliyetler

Savunma Sistemlerini Delme Yeteneği:

-Radar görünürlüğü düşük gövde yapısı ve optimize edilmiş aerodinamik tasarımı sayesinde THAAD ve Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip.

-Elektronik harbe karşı yüksek direnç. Son aşamada kullanılan kızılötesi görüntüleme güdüm sistemi (IR Imaging Guidance) sayesinde elektronik harp ortamında bile yüksek isabetle hedef vurma yeteneği.

Güdüm ve Hassasiyet

GPS bağımlılığı olmadan hedefe yönelen kızılötesi görüntüleme güdüm sistemi, nokta atışı hassasiyetini artırıyor. Çoklu hedef ortamında belirli hedefi tanıma ve son aşamada manevra kabiliyetiyle hedef değiştirme yeteneğine sahip.

Operasyonel Hazırlık

Katı yakıt sistemi sayesinde hızlı konuşlanma ve atış kabiliyeti. Sıvı yakıtlı sistemlerdeki zaman alıcı dolum sürecine ihtiyaç duymaz.

Mobil lançerlerle uyumlu olması ve yer altı tesislerden konuşlanabilmesi, savaş alanında yüksek operasyonel esneklik sağlar.

Sonuç

“Kasım Basir” füzesi; katı yakıt teknolojisi, radar izini azaltan karbon fiber gövde, kızılötesi görüntüleme güdümü ve yüksek hassasiyetli vurucu kabiliyetiyle, İran’ın bölgedeki caydırıcılık gücünü önemli ölçüde artırmaktadır. Bu orta menzilli füze, İran’ın füze geliştirme alanındaki sanayi ve askerî bağımsızlığını ortaya koyarken, bölgesel ve bölge dışı rakiplere de olası tehditlere karşı güçlü ve isabetli bir yanıt verme kapasitesini açıkça göstermektedir.