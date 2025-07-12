İran’ın tarih öncesi hazinesi artık dünya mirası

İran’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 29. tarihi eseri, Orta Zagros bölgesindeki Paleolitik Çağ’a ait ilk insan yerleşimlerini kapsıyor. Bu bölge, Afrika’dan Asya ve Avrupa’ya insan göçü için stratejik bir güzergâh olarak kabul ediliyor ve 60 bin yıldan daha eski bir geçmişe sahip.

Bu tarih öncesi alanlar, Yafteh, Kalder, Kamari, Kunji, Giloran mağaralarını kapsıyor. Bu alanlar, M.Ö. yaklaşık 60 bin yıl öncesine ait insan yaşamına dair net kanıtlar sunmakta ve dünya ölçeğinde tarih öncesi döneme ait şaşırtıcı birer hazine olarak görülmektedir.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri de, bu eserin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilmesini kutlayan mesajında, Hürremabad Vadisi’nin yalnızca tarihi bir değer taşımadığını, aynı zamanda dünyanın en prestijli laboratuvarlarında yapılan Karbon-14 testleri ve diğer gelişmiş analiz yöntemleriyle bilimsel olarak insanlığın ilk yerleşim yeri olarak tanımlandığını belirtti.

Bu bölgenin yaşının 65 bin yılı aştığını ifade eden Emiri ayrıca, “Hürremabad Vadisi’ndeki tarih öncesi alanlar, insanın Paleolitik Çağ’dan Demir Çağı’na kadar geçirdiği evrimi eksiksiz bir şekilde belgeleyen nadir yerlerden biridir. Bu bölgenin toprak ve taş katmanlarında saklı olan medeniyet anlamı, İran’ın insanlık tarihinin şekillenmesindeki belirleyici rolünü açıkça ortaya koymaktadır” dedi.