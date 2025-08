İran Devrim Muhafızları’ndan düşmanlara sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejimin saldırısında şehit düşen komutanlarının şehadetinin kırkıncı günü dolayısıyla bir bildiri yayınladı.

Devrim Muhafızları Ordusu yayımladığı bildiride, şu açıklamalarda bulundu:

1. Şehitlerin anısını yaşatmak ve ideallerine bağlılık

İslam Devrimi ve Kutsal Savunma’nın (İran-İsrail Savaşı) değerli şehitlerini – özellikle Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tuğgeneral Gulamali Reşid, Tümgeneral Hüseyin Selami, General Ali Şadmani, Tuğgeneral Emir Ali Hacizade ve diğer kahraman şehitleri – anıyor; aynı zamanda 12 günlük kutsal savunma döneminde hayatını kaybeden bilim insanları, kadınlar ve çocuklar dahil tüm sivil şehitleri rahmetle yad ediyoruz. Bizler, bu şehitlerin izinden yürüyen Devrim Muhafızları olarak onların kutsal hedeflerine sadakatle bağlı kalacağımıza ve İran milletinin bugünkü onurunu bu kahramanlıklara borçlu olduğuna inanıyoruz.

2. Devrim Lideri'nin sözleri: Direnişin pusulası

12 günlük kutsal savunma dönemine ve ABD-Siyonist rejim savaşına dair İslam Devrimi Lideri’nin stratejik açıklamaları, İran halkının ve silahlı kuvvetlerin direnişini gözler önüne sermektedir. Bu savaş, sadece bir toprak savunması değil; aynı zamanda İran’ın gücünü düşmana dayattığı tarihi bir dönüm noktasıdır.

3. ABD ve Siyonist rejimle doğrudan çatışma ve İran milletinin zaferi

İlk kez, İran halkı doğrudan emperyalist güçlerle – ABD ve ırkçı Siyonist rejim – savaş meydanında karşı karşıya geldi ve şerefli bir zafer elde etti. Bu, sadece ulusal onuru pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda düşman tehditlerine karşı yeni bir direniş yolu açtı. Bugün İran, şehitlerinin kanı sayesinde dünya çapında inkâr edilemez bir güç haline gelmiştir.

4. “Gerçek Vaat 3” Operasyonu ve ateşkesi dayatma

“Gerçek Vaat 3” ve “Fetih Müjdesi” gibi başarılı, hassas ve akıllıca operasyonlar sayesinde, ABD ve Siyonist rejime ateşkes dayatılmıştır. Bu, İran’ın savunma ve saldırı kabiliyetini tüm dünyaya göstermiştir. Allah’ın izniyle, İran halkına güvence veriyoruz ki caydırıcı gücümüzü daha da büyütecek ve bu yolda daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz.

5. İran milletine küresel destek ve düşman saldırılarının kınanması

Bugün dünya, İran halkının bağımsızlık hedefleri doğrultusunda Siyonist-Amerikan çetesine karşı direnişini görmekte ve vahşi saldırıları açıkça mahkûm etmektedir. Hiçbir tehdit ya da saldırı, İran milletinin iradesini kıramaz.

6. ABD ve Siyonist rejimin İslam Cumhuriyeti’ni yıkma planlarının başarısızlığı

İran milleti, özgürlük ve bağımsızlık yolunda hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir. Düşmanların İslam Cumhuriyeti’ni yıkma hayalleri; halkın birliği, Devrim Lideri’nin basireti ve silahlı kuvvetlerin desteğiyle başarısızlığa uğramıştır. Bu, İran İsalm Devrimi’nin onurlu tarihine altın harflerle yazılmış bir sayfadır.

7. Devrim Muhafızları'nın tehditlere karşı kesin yanıt kararlılığı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, diğer silahlı kuvvetlerle birlikte her türlü tehdit ve saldırıya – özellikle ABD, İsrail ve onların destekçileri tarafından yapılacak olanlara – karşı her zaman ve her yerde kararlı, pişman edici ve sarsıcı bir yanıt vermeye hazırdır. Bir kez daha açıkça ilan ediyoruz: İran’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her tehdit, “Gerçek Vaat 3” operasyonundan çok daha ağır ve beklenmedik bir karşılıkla cevaplanacaktır.