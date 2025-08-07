  1. Siyaset
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Ermenistan ve Çin’e ziyaretlerde bulunacak

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın önümüzdeki dönemde Ermenistan ve Çin’e resmi ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin açıklamasına göre, Pezeşkiyan yaklaşık iki hafta içinde Ermenistan’a gidecek.

Ayrıca, Eylül ayında Çin’de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’e de bir ziyaret planlanıyor.

Bakan Erakçi, Çin’e yaptığı ziyarette, Pezeşkiyan’ın yakın gelecekte Çin’i ziyaret edeceğini duyurmuştu.

