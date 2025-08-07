Erakçi: UAEA ile işbirliği için yeni bir çerçeveye ihtiyacımız var

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliğinin yeni koşullar doğrultusunda yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

Erakçi “Tahran, İran, Dünya” programında yaptığı açıklamada, İran Meclisi’nin UAEA ile işbirliğini sınırlayan önemli bir yasayı onayladığını belirtti. Bu yasa çerçevesinde, Ajans’la her türlü işbirliği artık sadece İran’ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin onayıyla gerçekleşebilecek.

Son aylarda UAEA’nın İran’ın nükleer programına yönelik tarafsız davranmadığını ve hazırlanan bazı raporların İran’a karşı kararların çıkmasına neden olduğunu ifade eden Erakçi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırıların ardından Ajans’ın bu saldırıları kınamayı reddettiğini de vurguladı.

“Ajansın Başkanı bilmeli ki artık tamamen yeni bir durum oluşmuştur,” diyen Erakçi, hem sahadaki gelişmeler hem de Meclis’in kararı doğrultusunda Ajansla ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin, yeni bir işbirliği çerçevesi gerektirdiğini söyledi.

Bu yeni çerçevede hem Meclis’in yasasının hem de sahadaki gerçekliklerin dikkate alınacağını belirten Erakçi “Tesislerimiz zarar gördü. Bu koşullarda Ajans nasıl denetim yapmayı planlıyor? Elbette önce bu çerçeve belirlenmelidir,” ifadelerini kullandı

