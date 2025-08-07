Tümgeneral Musevi: Hem müzakere hem de savaş için elimiz dolu

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, yaptığı konuşmada, “İslam Devrimi tarihine yeni bir sayfa açıldı. Bu millet, en karmaşık sahalarda bile güç üretebileceğini gösterdi.” dedi.

Tümgeneral Musevi şöyle konuştu:

"Gayrimeşru Siyonist rejim her zaman halk arasında nefretle anılmıştır. Şimdi Amerikalılar da bu işbirliğiyle, bu lanetli rejimle nefret seviyesinde eşit hale gelmişlerdir. Siyonist rejim kendi kaderini tayin ediyor. Bu çocuk katili rejimin düşünmeyecek bir geleceği yoktur, ancak Amerika ve bazı Batı ülkelerinin kendi kaderlerini bu lanetli rejime bağlaması şaşırtıcıdır."

İranlı Tümgeneral, "Siyonist rejim, frenleri patlamış ve kontrolsüz bir araç gibidir; her an bu inişte yıkım ve çöküş hızı artmaktadır, buna serbest bırakılma denir. Netanyahu kendi kurtuluşu için savaş kışkırtıyor ve vahşet yapıyor. Amerika’nın ve bazı Batılı ülkelerin akıllı insanlarına soruyorum, ülkenizi ve geleceğinizi Netanyahu için harcamak istiyor musunuz? Akıllı Amerikalılar bu sözlerimi dikkatle dinlesin: “İran’ın köklü kültürü ve milleti, Amerika’nın haince yarasını asla unutmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Hem müzakere hem de savaş için elimiz doludur

Tümgeneral Musevi, "Değerli Devrim Liderimizin dediği gibi, hem müzakere hem savaş için elimiz doludur; İran milleti savaşçı bir millet değildir, ancak düşmanlar bu büyük ülkeye yeniden saldırmayı düşünürlerse, bu sefer cevabımız çok daha sert ve önceki dönemlerden farklı olacaktır." diye kaydetti.