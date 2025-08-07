  1. Dünya
  2. Ortadoğu
7 Ağu 2025 18:00

İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin son istatistikler

İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin son istatistikler

Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 100 Filistinlinin şehit olduğunu, 603 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

El Cezire’ye göre, Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 100 Filistinlinin şehit düştüğünü, 603 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Böylece, 7 Ekim’den bu yana süren saldırılarda şehit sayısı 61 bin 258’e, yaralı sayısı ise 152 bin 45’e ulaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri, çok sayıda cenazenin hâlâ enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, yoğun bombardıman ve altyapı yıkımı nedeniyle sivil ve sağlık ekiplerinin bu bölgelere ulaşmakta ciddi zorluk yaşadığını vurguladı.

News ID 1929265

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler