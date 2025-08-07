Tümgeneral Hademi: Düşmana haddini bildireceğiz

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Mecid Hademi, açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral Hademi, İran milletinin defalarca yenilmez iradesini ortaya koyduğunu belirterek, “Düşman, bunu gördüğü için artık psikolojik savaşa başvuruyor,” dedi.

İran’ın köklü tarihi ve medeniyetiyle tanındığını vurgulayan Hademi, “İran barışsever ama savaşmayı da iyi bilen bir ülkedir,” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral konuşmasında, “Biz hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadık; fakat savaşlardan çok şey öğrendik. Bu nedenle düşmana haddini bildireceğiz ” diyen Hademi, İran’ın geçmişi ve direniş cephesinin tüm dünyadaki uzman siyasetçi ve askerlere İran stratejisini gösterdiğini belirtti.

İstihbarat Teşkilatı Başkanı, “Bizim umudumuz yalnızca Allah’adır. Son savaşta kimseye güvenmedik, kendi gücümüzle mücadele ettik. Düşman bilsin ki, bölgedeki hassas noktaları elimizde tutuyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.