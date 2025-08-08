  1. İran
8 Ağu 2025 13:52

İran sınır kapılarından kaç Erbain ziyaretçisi geçiş yaptı?

Irak'taki Erbain etkinliklerine katılmak isteyen Ehlibeyt aşıklarının İran-Irak sınırından geçişi sürüyor.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına göre, son 12 günde İran’ın 6 sınır kapısı üzerinden 2 milyon 330 bin Erbain ziyaretçisi geçiş yaptı.

Bu yıl Erbain için Irak'a gitmek isteyen vatandaşlar Şelemçe, Çezabe, Mehran, Hüsrevi, Başmak, Temerçin kara sınırları ve Abadan deniz sınırından geçebilirler.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.

