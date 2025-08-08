Hindistan, ABD'den silah ithalatını askıya aldı

Hindistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı yeni gümrük vergilerinin iki ülke ilişkilerini zedelemesinin ardından, ABD'den yeni silah ve hava aracı alım planlarını askıya aldı.

Söz konusu bilgiyi konuya yakın Hindistanlı üç yetkili verirken, üç kaynaktan ikisi, gelecek haftalarda Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in anlaşmalardan bazılarını açıklamak için Washington'a gitmesinin planlandığını ancak bu ziyaretin iptal edildiğini söyledi.

Trump 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithal ederek Ukrayna'daki savaşa finansman sağladığını söyleyerek ABD'nin Hindistan'dan ithal ettiği mallara %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanması kararı almıştı.