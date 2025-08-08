BM'den Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasına dair açıklama

BM Genel Sekreteri António Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da gerçekleştireceği üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşıladı. Açıklama, BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapıldı.

BM, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmesine yönelik her türlü ilerlemeyi bugüne kadar destekledi. Haq, iki ülke arasında barış anlaşması taslağı üzerinde uzlaşmaya yönelik Mart ayında atılan adımların bu süreçte önemli bir dönemeç olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce, Paşinyan ile Aliyev’in barışı resmen tamamlayacaklarını duyurmuştu. Program çerçevesinde, 8 Ağustos’ta Washington saatiyle 14.30’da (Ermenistan saatiyle 22.30) Paşinyan ile Trump arasında ikili bir görüşme yapılacak. Ardından Trump ile Aliyev görüşecek ve gece yarısında üçlü zirve başlayacak.

Paşinyan başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Arayik Harutyunyan, Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ulusal Meclis’te “Sivil Sözleşme” grubunun başkanı Hayk Konjoryan ve Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan yer alıyor.