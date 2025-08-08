BMGK, İsrail'in işgal planını görüşmek için toplanacak

Arap medyasına göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail’in Gazze'yi işgal etme planını görüşmek üzere Cumartesi günü üst düzey bir toplantı düzenleyecek.

Diplomatik kaynaklar El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere, Danimarka, Fransa, Yunanistan ve Slovenya'nın, İsrail rejiminin Gazze'yi işgal planı hakkında BM Güvenlik Konseyi'nde toplantı düzenlenmesini talep ettiğini söyledi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Birazdan Filistin lideri Mahmud Abbas'ın talimatlarını yansıtan bir mektubu Güvenlik Konseyi Başkanına sunacaklarını kaydeden Mansur, bu mektupta Güvenlik Konseyi'ne sorumluluğunu üstlenmesi ve derhal harekete geçmesi çağrısının yer alacağını söyledi.

Aynı zamanda Filistin adına birçok ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nin toplanması talebinde bulunacağını belirten Mansur, toplantının mümkün olan en kısa sürede yapılmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Siyonist rejimin yeni işgal planı

İsrail rejimi güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

Siyonist başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.