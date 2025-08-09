Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzaladı

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, neredeyse 40 yıldır devam eden Karabağ çatışmasının ardından Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle barış anlaşması imzaladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün Güney Kafkasya'da barışı tesis ediyoruz. Bugün yeni ve büyük bir tarih yazıyoruz," dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da bu anlaşmanın "barış için bir sayfa açmak" anlamına geldiğini söyleyerek, "Geçmiştekinden daha iyi bir hikayenin temellerini atıyoruz," diye ekledi.

Trump iki liderle birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Ermenistan ve Azerbaycan ülkeleri tüm çatışmaları sonsuza dek sona erdirmeyi taahhüt ediyor," ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllar boyunca çok acı çektiler, birçok kişi çözüm bulmaya çalıştı, Avrupa Birliği, Ruslar, hiçbiri olmadı. Ancak bu anlaşmayla nihayet barış yapmayı başardık."

Eylül 2023'te Azerbaycan, yıldırım askeri harekatının ardından Karabağ bölgesinin tam kontrolünü geri almıştı. Geçen yıl boyunca ise Bakü ve Erivan ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerleme kaydetmişti.