Hakan Fidan ile Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ceyhun Bayramov arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, Azerbaycan-Ermenistan liderlerinin Washington görüşmesi sırasında elde edilen tarihi başarılar münasebetiyle ülkemizi içtenlikle tebrik ettiği belirtildi.

Bakanlar, elde edilen anlaşmaların, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından, ayrıca şahit sıfatıyla ABD Başkanı tarafından imzalanan Ortak Bildiri'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önemli olduğunu vurguladılar. Barış anlaşmasının paraflanmasının, ayrıca AGİT Minsk süreci ve ilgili yapıların lağvedilmesine yönelik ortak çağrının barışa önemli bir katkı olduğu belirtildi. Bakanlar, bu yapıların lağvedilmesi hakkında AGİT kararının yakın zamanda alınacağını umduklarını ifade ettiler.

Telefon görüşmesi sırasında, ayrıca Azerbaycan-Türkiye müttefiklik ilişkilerinden kaynaklanan konular, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği ele alındı."