9 Ağu 2025 09:47

Dünyanın denizcilik devi Yemen korkusuyla Kızıldeniz’e geri dönmüyor

Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi Maersk’in CEO’su, bu yıl içinde Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndaki faaliyetlerin yeniden başlamasının zor olduğunu belirtti.

El-Mesire’ye göre, dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi Maersk’in CEO’su, bu yıl içinde Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndaki faaliyetlerin yeniden başlamasının zor olduğunu belirtti.

CEO, “Kızıldeniz’deki son saldırılar ve Gazze’de devam eden durum nedeniyle şirketimizin faaliyetlerini yeniden başlatması konusunda umutlu değiliz” dedi.

Daha önce Danimarkalı Maersk şirketi, bölgedeki gerilimlerin artması sebebiyle işgal altındaki Hayfa Limanı’na giden gemi seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Yemen silahlı kuvvetlerinin Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirdiği başarılı saldırılar nedeniyle işgalci rejime bağlı gemiler Kızıldeniz’den kaçıyor.

