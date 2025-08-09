İrlanda, işgalci yerleşimlerden ürün ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor

İrlanda, işgalci İsrail yerleşim bölgelerinden ürün ithalatını yasaklayacak bir yasa tasarısını onaylamaya hazırlanıyor.

Ülkedeki siyasi koalisyonlar, bu yasa tasarısını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce İskoçya hükümeti de Yeşiller Partisi’nin Siyonist rejimi boykot etme ve işgal altındaki topraklardan yatırım çekme önerisini değerlendirdiğini duyurmuştu.

Bu öneri, apartheid rejimiyle mücadelede Güney Afrika’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar gibi İsrail’e ekonomik baskı oluşturmayı amaçlıyor.

İskoçya Yeşiller Partisi’nden Ross Greer, Başbakan’ın Filistin’de soykırım yaşandığına dair açıklamasını desteklediğini belirtti.

Öte yandan, Hollanda hükümeti de olağanüstü bir toplantının ardından Tel Aviv’e karşı yeni önlemler almaya karar verdi.

Hollanda, aşırı görüşleri nedeniyle Siyonist rejim Maliye Bakanı Smotrich ve İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ülkeye girişlerini yasaklama teklifinde bulundu.