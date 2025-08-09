  1. Kültür
Tahran'ın Filistin Meydanı’nda yeni İsrail karşıtı duvar resmi

Tahran’daki Filistin Meydanı’nda, Avustralyalı sanatçı Scott Marsh’ın tasarımı olan yeni bir duvar resmi sergilendi.

Tahran’daki Filistin Meydanı, Avustralyalı sanatçı Scott Marsh’ın İsrail karşıtı yeni duvar resmiyle yenilendi.

Daha önce İspanya’da bir binada sergilenen bu etkileyici tasarım, şimdi Tahran’da halkın beğenisine sunuldu.

