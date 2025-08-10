Tel Aviv'e silah taşıyan Suudi gemisi İtalya'da durduruldu

İsrail rejimine silah taşıyan Suudi Arabistan’a ait bir gemi, İtalya’nın Cenova Limanı’nda çalışanlar tarafından kuşatma altına alındı.

El-Mesire'ye göre, Cenova Limanı çalışanları, “Yenbu” adlı Suudi gemisinin İsrail rejimine ait askeri teçhizat taşıdığını fark ederek geminin geçişine izin vermedi.

Habere göre, ABD’den yola çıkan ve askeri ekipman taşıyan gemi, bölgeye doğru ilerlerken liman çalışanları yükün işgal altındaki topraklarına gönderildiğini anladı. Yaklaşık 40 liman işçisi gemiye çıkarak onu kuşattı.

Cenova Limanı yetkilileri, bu olayın ardından silah kaçakçılığını önlemek için kalıcı bir denetim mekanizması oluşturma sözü verdi.

Liman çalışanları, “Biz savaş için çalışmıyoruz” diyerek 2019’da da benzer bir şekilde Suudi Arabistan’a ait başka bir silah sevkiyatını engellediklerini hatırlattı. İtalya Bağımsız Liman İşçileri Birliği Başkanı ise, bu tür gemilerle işbirliği yapmanın, çalışanları da Gazze’deki savaş suçlarına ve soykırıma ortak edeceğini vurguladı.