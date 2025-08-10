İran'ın güneydoğusunda silahlı çetelere ağır darbe

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan Polis Merkezi’nden yapılan açıklamada, Seravan’da polis ile silahlı üç kişi arasında çatışma yaşandığı ve üç saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Seravan ilçesinde güvenlik güçlerinin devriye attığı sırada silahlı kişilerce pusuya düşürüldüğü, polislerin karşılık vererek üç saldırganı öldürdüğü, diğerlerinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Çatışmada bir polis şehit oldu, bir polis ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.