Londra’da İngiliz halkından İsrail'e karşı gösteri (+VİDEO)

İngiltere’de halk, dün Gazze’ye destek vermek ve İsrail rejiminin suçlarını protesto etmek için Londra’da bir gösteri düzenledi.

Göstericiler, İngiltere hükümetinden Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutuklanmasını talep eden, onu savaş suçlusu ve Gazze’de yaşanan soykırımın baş sorumlusu olarak gösteren pankartlar taşıdı.

Yüzlerce İngiliz vatandaşı, Arap aktivistler ve yabancı katılımcılar bu etkinlikte yer aldı. Yürüyüş, Londra’nın tarihi ve kültürel merkezlerinden Russell Meydanı’ndan başlayıp, İngiltere Başbakanı’nın resmi konutu olan Downing Street’e ve Parlamento binası önüne kadar devam etti.

Gösterinin amacı, İngiltere hükümeti üzerinde İsrail’e silah satışını durdurma ve Gazze’ye uygulanan ablanın sona erdirilmesi için baskı oluşturmak. Bu eylem, Ekim ayından beri süren İsrail savaşının Gazze’de yarattığı insani kriz ve artan kıtlık tehlikesi uyarıları çerçevesinde gerçekleşti.