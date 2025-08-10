İranlı diplomat Bakıri'den bölgeye dair önemli açıklamalar

İran Dışişleri Bakanlığı Stratejik Konseyi Üyesi Ali Bakıri, Özel Haber programında yaptığı konuşmada bölge gelişmelerini değerlendirdi.

"Yabancılar bölge ülkelerinin çıkarlarına müdahale ederek kendi çıkarlarını sağlayamazlar"

Bakıri "Özellikle Amerika, bölge ülkelerinin çıkarlarına müdahale ederek kendi çıkarlarını temin edemez ve bu durum sadece İran tarafından değil, bölge ülkeleri tarafından da kabul edilmeyecektir. Diğer ülkelerin bu konuya sessiz kalmayacağı açıktır." dedi

Amerika ve Siyonist rejimin Hizbullah’ı silahsızlandırma çabalarına değinen Bakıri, bu çabaların sonuç vermeyeceğini söyledi. Yetkili, konuşmasının devamında "Hizbullah, halkın iradesine dayanan bir güçtür ve Lübnan halkı, Siyonist rejimin saldırı ve işgaline karşı sessiz kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin Suriye’deki yeni hedefi ülkeyi parçalamaktır

Suriye’deki mevcut durumu ve Siyonist rejimin faaliyetlerini değerlendiren Bakıri "Gazze tamamen işgal edilse bile Siyonistler amaçlarına ulaşamayacaklar." dedi.

Hizbullah’ın yerel bir oluşum olduğunu, ona karşı koymanın Lübnan halkına karşı koymak anlamına geldiğini kaydeden Bakıri Siyonist rejimin Suriye’de yaptığı eylemlerin halk tarafından karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

İranlı yetkili Siyonistlerin Gazze halkı ve direniş akımı üzerinde baskı kurarak onları yıpratmaya çalıştığını ancak bu hedefin onlara ulaşılmaz olduğunu söyledi.

Siyonist rejimin Suriye’de zaman zaman düzenlediği bombardımanlara değinen Bakıri rejimin güney Suriye’de ülkeyi parçalamaya yönelik yeni hedefler peşinde olduğunu ve amaçlarının yanlarındaki Arap-İslam birliğinin oluşmasını engellemek olduğunu aktardı.

Bu sürecin Suriye halkının milli kimliğini ve onurunu yeniden kazanmasına yol açacağını ifade eden Bakıri, Siyonist saldırılarının halk tarafından sert tepkiyle karşılanacağından emin olduğunu kaydetti.

