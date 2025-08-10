https://tr.mehrnews.com/news/1929338/ 10 Ağu 2025 14:09 News ID 1929338 Video Video 10 Ağu 2025 14:09 Ünlü Azerbaycanlı sporcu Necef'te Azerbaycanlı dövüş sporcusu Ağşin Babayev Erbain Yürüyüşü'ne katıldı. indir 2 MB News ID 1929338 کپی شد İlgili haberler Erbain ziyaretçilerinin Hüsrevi Sınır Kapısı'ndan giriş çıkışları sürüyor Erbain çadırları fedakarlıkla halka hizmet sunmaya devam ediyor Mehran Sınır Kapısın'dan 1,9 milyondan fazla ziyaretçi geçiş yaptı Mehran Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçi sayısında rekor Ekler Erbain2025 Muharrem2025 Azerbaycan Cumhuriyeti Necef
