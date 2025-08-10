Irak, İngiltere'ye Haşdi Şabi için nota verdi

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sıddık, Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık Müsteşarı Muhammed Hüseyin Bahrul Ulum, 10 Ağustos 2025 Pazar günü, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Sıddık ile bakanlık binasında bir araya geldi.

Bahrul Ulum, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisinin 8 Ağustos 2025 tarihli basın açıklamalarından Bağdat hükümetinin duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, “Bu davranış, diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmamaktadır; sözleşme, diplomatik temsilcilerin ev sahibi ülkenin kanun ve düzenlemelerine saygı göstermelerini ve içişlerine karışmamalarını zorunlu kılmaktadır.” dedi.

Büyükelçi İrfan Sıddık'a "bu tür açıklamalardan ve faaliyetlerden kaçınması ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri destekleyici şekilde hareket etmesi" çağrısında bulunan Bahrul Ulum, yapıcı diplomatik iletişime bağlı kalmanın ve karşılıklı saygı ile devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine sadık kalmanın gerekliliğini teyit etti.

Büyükelçi Siddik, iki gün önce bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, terör örgütü IŞİD yenilgiye uğratılmasının ardından Haşd Şabi'nin varlığına yönelik ihtiyacın ortadan kalktığını öne sürmüştü.