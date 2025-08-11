İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Laricani Irak'a gitti

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bu görevi üstlendikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.
Laricani ilk yurt dışı ziyareti kapsamında bugün Irak'a gitti.
Bu ziyaretin en önemli hedefi İran-Irak ikili güvenlik anlaşmasının imzalanmasıdır.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 5 Ağustos'ta İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin kıdemli danışmanı ve eski meclis başkanı Ali Laricani'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine atadı.
yorumunuz