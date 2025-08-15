  1. Toplum
İstanbul'da Erbain merasimi düzenlendi

İstanbul'daki Kevser Kültür Merkezi'nde 20. Evrensel Erbain Merasimi düzenlendi.

Kevser Kültür Merkezi'nde düzenlenen anlamlı program Ehlibeyt Alimi Alican Görel'in kuran tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras bir konuşma yaptı. Akaras, "Erbain ikinci Aşuradır. Aşura kadar olmasa da ona denk bir gündür. Biliyoruz ki eğer Zeyben'in (s.a) feryadı olamasydı Kerbela Kerbela'da kalırdı" dedi.

Kadir Akaras Erbain ziyaretinin önemine değindi. "Erbain'de, Kerbela'da olmanın kendisi büyük fazilettir. Burda yapılan ibadetlerse oraya selam göndermek, biz de burada varız demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sine vuruldu ve program sona erdi.

