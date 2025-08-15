İstanbul'da Erbain merasimi düzenlendi

Kevser Kültür Merkezi'nde düzenlenen anlamlı program Ehlibeyt Alimi Alican Görel'in kuran tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras bir konuşma yaptı. Akaras, "Erbain ikinci Aşuradır. Aşura kadar olmasa da ona denk bir gündür. Biliyoruz ki eğer Zeyben'in (s.a) feryadı olamasydı Kerbela Kerbela'da kalırdı" dedi.

Kadir Akaras Erbain ziyaretinin önemine değindi. "Erbain'de, Kerbela'da olmanın kendisi büyük fazilettir. Burda yapılan ibadetlerse oraya selam göndermek, biz de burada varız demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sine vuruldu ve program sona erdi.