İki Siyonist bakan için uluslararası tutuklama emri yolda

Medyada yer alan haberlere göre, iki Siyonist bakana karşı uluslararası tutuklama emri çıkarılması süreci hız kazandı.

Middle East Eye’a göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde, İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında ırkçı söylem ve tutumları nedeniyle başvurular hazırlandı.

Bu gelişmeyle birlikte söz konusu iki bakan ilk kez uluslararası bir mahkemede ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynaklar, mahkeme savcısının Ben Gvir ve Smotrich hakkında birden fazla dosya hazırladığını belirtiyor. Ancak başvurular henüz resmi olarak mahkemeye sunulmuş değil.

Öte yandan, söz konusu tutuklama emirlerinin çıkmasını engellemek için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne siyasi baskı uygulanabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.