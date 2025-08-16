Avrupalı liderlerden ortak Trump-Putin zirvesi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez görüştü. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa doğru atılmış hayati bir adım olarak sunulmuştu.

Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle işbirliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir.

Avrupa desteğiyle üçlü bir zirve için Trump ve Zelenski ile çalışmaya hazırız.

Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemeli.

Trump'ın savaşı durdurma, adil ve kalıcı barışa ulaşma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ukrayna'nın güvenlik garantileri olması konusunda netiz.

Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam edeceğiz.