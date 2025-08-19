Tahran’daki Çekya Büyükelçiliği’nin faaliyetleri yeniden başlıyor

Çekya Dışişleri Bakanlığı İletişim Dairesi Başkanı Nikola Nkwindova, ülkesinin Tahran’daki büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

english.radio.cz haber sitesinin aktardığına göre, Çekya 19 Haziran’da Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırıları nedeniyle Tahran’daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatmıştı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı İletişim Dairesi Başkanı ayrıca, Tahran’a gönderilen personelin şu anda büyükelçilikte görev yaptığını ve çalışmaların normale dönerek yeniden başlatılması için faaliyet gösterdiğini açıkladı.